Minder treinen op sommige trajecten door harde wind

De harde wind, veroorzaakt door storm Henk, zorgt ervoor dat op enkele trajecten minder treinen rijden of dat ritten vertraging oplopen, meldt de NS. Zo rijden er op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda minder treinen.

“Ook hebben we de treinenloop op het traject tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder losgekoppeld van de rest van het net vanwege de storm”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en ook woensdagochtend kunnen op dit traject treinen uitvallen, waarschuwt de NS.

In Noord-Holland, Friesland en in het IJsselmeer- en Waddengebied heeft het KNMI code oranje uitgevaardigd. Er zijn plaatselijk windstoten tot 120 kilometer per uur mogelijk. De waarschuwing geldt tot zeker woensdag 02.00 uur.