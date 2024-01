Overvaller van voetballer Tadic veroordeeld tot een jaar cel

De rechtbank in Amsterdam heeft de 20-jarige Mohamed F. uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden voor een mislukte overval op voetballer Dusan Tadic. De rechtbank acht het bewezen dat F. in juli 2022 het horloge van Tadic wilde stelen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat A. bij de mislukte overval geweld heeft gebruikt. A. heeft altijd ontkend dat hij de oud-Ajacied wilde overvallen.

Tadic raakte in de nacht van 27 op 28 juli lichtgewond bij een poging tot straatroof in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid. A. en een andere man kwamen op hem af toen hij zijn auto parkeerde in de Van Eeghenstraat. Daar werd de voetballer, die inmiddels bij Fenerbahçe speelt, door de twee mannen met helmen opgewacht. Tadic vluchtte na een worsteling naar een horecagelegenheid. Het tweetal had niets buitgemaakt, maar vermoedelijk waren ze uit op zijn dure horloge.

F. heeft een deel van zijn straf in voorarrest al gezeten. De medeverdachte is vorig jaar februari al veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.