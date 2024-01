In 2023 explosies in een op vijf gemeenten, ook buiten Randstad

De golf aan explosies in Nederland beperkte zich vanaf de tweede helft van 2023 niet alleen meer tot grote steden in de Randstad. Na juli waren ook huizen, bedrijfspanden en horecazaken in met name Noord-Brabant en Limburg doelwit. Dat blijkt uit een telling van het ANP op basis van eigen berichtgeving en die van de politie.

In totaal ging zeker 378 keer een explosief af. Vooral huizen (75 procent van de explosies) en bedrijfspanden en winkels (13 procent) werden getroffen.

In 73 verschillende gemeenten was het minstens een keer raak. Rotterdam voert de lijst aan met zeker 90 explosies, gevolg door Amsterdam (89) en Den Haag (23). Op afstand volgen Vlaardingen, Schiedam, Almere en Dordrecht. Buiten de Randstad waren afgelopen jaar onder andere in de gemeenten Breda (5), Venlo (4) en Tilburg (3) meerdere incidenten. In alle provincies vond het afgelopen jaar minstens één explosie plaats.

Het aantal explosies in Nederland liep sinds begin vorig jaar nagenoeg elke maand op. In januari vonden zeker 13 incidenten plaats, in december 60. In de laatstgenoemde maand was het aantal ontploffingen dan ook het hoogst. Ruim de helft van de gemelde explosies vond plaats tussen 02.00 uur en 05.00 uur. Maar ook op klaarlichte dag waren er incidenten: tussen 09.00 en 17.00 uur werden 10 ontploffingen geteld.

In deze telling van het ANP zijn alleen incidenten meegenomen met explosieven die zijn afgegaan, omdat deze de grootste impact hebben op de omgeving. Daarbij is ook de straat en de plaats van het incident, de datum en het soort locatie waar het explosief is afgegaan bijgehouden. Het gaat om explosies die gemeld zijn, het daadwerkelijke aantal kan dus nog hoger zijn.

De politie registreerde tot december 622 incidenten met explosieven. In die telling zijn ook pogingen, plofkraken op geldautomaten en het aantreffen van niet-ontplofte explosieven meegenomen.