Rover: veel klachten over nieuwe busvervoerders

Reizigers die vorige maand te maken kregen met een nieuwe busvervoerder, klagen “steen en been” over vertragingen en uitval. Dat stelt reizigersorganisatie Rover, die van mening is dat gedupeerde reizigers moeten worden gecompenseerd.

Het gaat met name om delen van het land waar met ingang van een nieuwe dienstregeling ook de vervoerder is vervangen. Zo nam in de Zaanstreek het Israƫlische busbedrijf Egged Bus Systems (EBS) het vervoer van Connexxion over. Vervoerregio Amsterdam gaat EBS volgens Rover een boete opleggen om de slechte prestaties.

EBS werd ook de vervanger van Arriva in Flevoland. In Twente nam Arriva het busvervoer van Keolis over, inclusief de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

Wisselingen van vervoerders hebben in het verleden vaker voor klachten gezorgd, stelt Rover. De problemen lijken dit jaar nog eens te worden versterkt door personeelstekort dat in vrijwel het hele land al langer zorgt voor uitval van bussen. “Het is vreemd dat vervoersbedrijven het trucje van een concessiewisseling nog steeds niet onder de knie hebben”, stelt Rover-directeur Freek Bos.