Vorst maakt dijken tijdelijk ietsje sterker, zegt expert

De vorst die komend weekend wordt verwacht, is niet gevaarlijk voor de dijken, zegt adviseur waterveiligheid bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma Harm Rinkel. Door de vele regen van de afgelopen tijd zitten de dijken vol water. Als dat water bevriest, maakt het de dijken niet zwakker, maar juist ietsje sterker.

Vorst bevriest het water in dijken een klein stukje, legt de expert uit. Bij strenge vorst raakt een stuk van maximaal een halve meter tot 60 centimeter van de toplaag bevroren. Maar bij de temperaturen die voor komende dagen zijn voorspeld zal de toplaag van de dijken hoogstens 10 centimeter bevriezen.

Dit heeft geen gevolgen voor de beschermende functie van de dijken tegen het hoge water uit de rivieren, zegt Rinkel. Als de vorst al van invloed is, dan is het effect volgens hem eerder positief. De dijken zelf worden iets steviger doordat de toplaag hard is door bevriezing en bovendien is het land eromheen makkelijker begaanbaar als het niet drassig, maar bevroren is. Zo zijn de dijken makkelijker te bereiken voor onderhoud en controle.

De dijken vervullen sowieso probleemloos hun taak, zegt Rinkel. Het water in de rivieren staat hoog, maar de dijken kunnen nog veel hogere standen aan. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen de komende jaren aan versterking van dijken. Zo’n 2000 kilometer aan dijken moeten worden aangepakt. Maar Rinkel benadrukt dat alle dijken en andere beschermende infrastructuur zoals sluizen en gemalen in Nederland bestand zijn tegen de huidige gevolgen van klimaatverandering, zoals lange periodes van regenval.