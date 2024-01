Winterkoudeopvang weer open voor daklozen

Dak- en thuislozen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag kunnen de komende dagen weer gebruikmaken van de winterkoudeopvang. De regeling is weer van kracht, omdat de verwachting is dat de gevoelstemperatuur de komende dagen onder het vriespunt zakt. Daarmee is het te gevaarlijk om buiten te slapen. Speciale teams proberen mensen actief van straat te halen.

Deze extra opvangmogelijkheid bestaat naast de reguliere winteropvang en blijft open totdat de temperatuur weer acceptabel is, aldus een zegsvrouw van de gemeente Amsterdam. De regeling gaat in alle vier de grote steden gelijktijdig in en kan meerdere keren per winter worden ingesteld.