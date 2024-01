Vastliggend schip IJssel weer los, vaarweg nog niet vrijgegeven

Het binnenvaartschip dat zaterdagochtend vast was komen te liggen op de IJssel bij Westervoort is weer losgetrokken. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de tanker momenteel naar een haven in Nijmegen wordt gebracht, waar hij voor anker kan gaan. Voorlopig is de vaarweg nog niet vrijgegeven. Er liggen zo’n twintig schepen te wachten.

Het schip had zich vast gevaren bij de IJsselkop ten oosten van Arnhem en blokkeerde de invaart naar de IJssel zo volledig. Dat leverde problemen op voor de binnenvaart, omdat een alternatieve route via Amsterdam ook dicht is. Vanwege het hoge waterpeil in het Markermeer zijn de Oranjesluizen namelijk gesloten.

Meerdere sleepboten hebben het schip inmiddels losgetrokken, maar omdat het schip volgens de woordvoerder “niet manoeuvreerbaar” is, kunnen de wachtende schepen nog niet passeren. De schepen liggen op verschillende plekken op de Nederrijn en het Pannerdens Kanaal. Wanneer de eerste schepen er weer door kunnen, is nog niet duidelijk.

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat nog onderzoeken hoe het schip vast is komen te liggen.