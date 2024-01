Kerstvakantie voorbij, kinderen naar school en ouders naar werk

De kerstvakantie is na twee weken achter de rug. Miljoenen mensen stappen maandag weer in de auto, op de fiets of in het openbaar vervoer op weg naar het werk. Kinderen gaan weer naar school.

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten dat de ochtendspits maandag gemiddeld is, met de meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zo kan het druk zijn bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, tussen Utrecht en Breda, bij knooppunt Hoevelaken en rond Arnhem. Dat het maandagochtend waarschijnlijk droog en zonnig is, is volgens Rijkswaterstaat gunstig.

Dat volwassenen en kinderen weer bij elkaar komen, zou in de komende weken ook kunnen leiden tot nieuwe ziektegevallen. In de kerstvakantie was het aantal coronagevallen gedaald en kregen ziekenhuizen het ook iets minder druk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet of die daling doorzet.

De eerstvolgende schoolvakantie is de voorjaarsvakantie in februari.