In een portiekwoning in Den Haag heeft maandagavond brand gewoed. De bewoner van het pand is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, meldt de veiligheidsregio. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De brand brak rond 23.00 uur door nog onbekende oorzaak uit in het huis aan de Jan Bronnerkade in de wijk Loosduinen. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en haalde de bewoner uit de woning. Omliggende huizen hoefden niet te worden ontruimd.