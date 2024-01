Winterkoudeopvang blijft tot in ieder geval komende dinsdag open

Dak- en thuislozen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag kunnen nog tot in ieder geval volgende week dinsdagochtend gebruikmaken van de winterkoudeopvang. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente Amsterdam. Dan wordt opnieuw gekeken naar de weersomstandigheden. De regeling voor daklozen in de vier grote steden ging op 5 januari in omdat de temperatuur in de dagen daarna in de buurt van het vriespunt zou komen.

De afgelopen dagen maakten in totaal honderden dak- en thuislozen gebruik van de regeling. Zo sliepen in de nacht van zondag op maandag, toen het licht vroor, 212 mensen in de extra opvang in Amsterdam. In Den Haag waren dat er 79, in Rotterdam 122 en in Utrecht 100. De nachten ervoor ging het in Amsterdam in totaal om 354 mensen, in Den Haag om 130 en in Rotterdam om 179.

De winterkoudeopvang gaat open wanneer de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt. Daardoor wordt het te gevaarlijk om buiten te slapen. De opvanglocaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gaan dan op hetzelfde moment open. De winterkoudeopvang is een extra opvangregeling in de vier grote steden en bestaat dus naast de reguliere winteropvang.