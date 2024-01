Douane Schiphol vindt 51 kilo coke in container met dubbele wand

De douane heeft dinsdag op Schiphol 51 kilo cocaïne gevonden in een container op een vlucht uit Mexico. De drugspakketten zaten verstopt in een dubbele wand in het plafond van de container, meldt de douane woensdag.

“Tijdens een controle van de lading van een vliegtuig dat afkomstig was uit Mexico, en dat via Jamaica naar Nederland was gevlogen, zagen douaniers een verdikt plafond in een van de containers”, aldus de douane.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. De zaak wordt verder onderzocht door de douane, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee.