Gemengde reacties uit zorgsector op vertrek Kuipers

Het aangekondigde vertrek van demissionair zorgminister Ernst Kuipers is niet overal in de zorgsector goed gevallen. Sommige organisaties zijn bezorgd dat positieve ontwikkelingen stilvallen, terwijl andere instellingen Kuipers vooral prijzen om zijn inzet en kunde.

Beroepsorganisatie NU’91 vindt het “in de huidige staat van de zorg zeer onwenselijk”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Hierdoor stapelen de problemen in de zorg zich verder op en daar is niemand mee gebaat. Zeker ook niet onze zorgprofessionals die dagelijks tegen de grote problemen in de zorg aanlopen.” Van Kooten noemt het ongebruikelijk dat ministers in de demissionaire periode al aftreden.

Ook de Nederlandse ggz is bezorgd. Directeur Jeroen Pepers zegt te hopen dat het vertrek van Kuipers niet zal leiden tot vertraging bij het wegwerken van achterstanden in de geestelijke gezondheidszorg. Vooral omdat de politiek een belangrijke rol heeft bij het wegnemen van belemmeringen in de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen en aanbieders van ggz-hulp.

Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is juist positief. Hij vindt dat de brancheorganisatie de afgelopen jaren effectief met de minister heeft samengewerkt, onder meer bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord. “We danken hem voor zijn verbindend vermogen in het zorgveld. Met zijn kennis over de zorg heeft de bewindsman cruciale stappen gezet om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Melkert wijst erop dat het nu de taak is van demissionair minister Conny Helder en het komende kabinet om de lijn van het zorgakkoord vast te houden. Helder neemt voorlopig de taken van Kuipers over.

Ernst Kuipers liet woensdagmiddag weten voortijdig het kabinet te verlaten, omdat hij een functie “in het buitenland” gaat vervullen. Hij wilde nog niet zeggen wat die functie inhoudt.