Groningenveld van waakvlam af, Vijlbrief baalt van onrust

De twee locaties in het Groningengasveld waar eerder deze week een klein beetje gas werd gewonnen, zijn weer van de zogenoemde waakvlam afgehaald. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief, waarin hij ook zegt te balen dat er onrust is ontstaan door het kort opstarten van de gaswinning op twee plekken. Dit was nodig vanwege de lage temperaturen.

In Spitsbergen en Scheemderzwaag is twee dagen lang de minimale hoeveelheid gas gewonnen, zodat de gaswinning kon worden opgeschroefd als dat nodig zou zijn. Bij lage temperaturen en het uitvallen van de grootste gasopslag zou een beroep op gas uit het Groningenveld noodzakelijk kunnen zijn om huishoudens en ziekenhuizen van genoeg gas te voorzien.

Het besluit “heeft onrust veroorzaakt in Groningen en dat vind ik heel vervelend”, schrijft Vijlbrief. Onder anderen Groningse bestuurders reageerden verontrust op het besluit, dat “rauw op ons dak” viel. Daar komt bij dat de gemeten temperatuur hoger lag dan de -6,5 graden waarover het ministerie het aanvankelijk had. Bij enkele graden onder nul en een koude wind kan de zogenoemde effectieve etmaaltemperatuur lager uitvallen.

Dat gebeurde nu ook: de effectieve etmaaltemperatuur lag iets onder de -6,5 graden. “Ik constateer dat het niet helder genoeg is geweest wanneer we productielocaties gedurende deze winter op de waakvlam zetten”, aldus de bewindsman.

Volgende winter moet het Groningenveld helemaal en definitief sluiten. Vijlbrief zegt in zijn brief aan de Kamer te hopen “dat in het belang van Groningen dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk wordt behandeld”.