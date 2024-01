Handgranaat gevonden bij bedrijf in Oss

Bij een bedrijf in Oss is woensdagavond een handgranaat gevonden in een vuilcontainer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig en gaat het explosief veilig stellen en tot ontploffing brengen, laat een woordvoerder van de politie weten.

Rond 20.00 uur werd de handgranaat gevonden bij het bedrijf aan de Randmeer, op een plek waar puin wordt verzameld. Het zou gaan om een “behoorlijk verroest” exemplaar, met een deels afgebroken pin. Een specialistisch team van de EOD heeft besloten dat het explosief ter plekke onschadelijk gemaakt moet worden.

Hoe de handgranaat bij het bedrijf terecht is gekomen, is niet duidelijk.