Ministerie waarschuwt voor opgelaaid geweld in Ecuador

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst in een nieuw reisadvies voor Ecuador op een recente reeks bloedige geweldsincidenten. In het gehele Zuid-Amerikaanse land geldt sinds deze week de noodtoestand na de ontsnapping van een beruchte drugsbaron. Reden om de kleurcodes in het reisadvies aan te passen is dat vooralsnog niet.

Voor het grootste deel van Ecuador blijft een geel advies van kracht, waarmee het ministerie aangeeft dat er veiligheidsrisico’s zijn. Voor de noordelijke kustprovincie Esmeraldas geldt een oranje advies, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Voor het hele grensgebied met Colombia geldt een rood advies (niet naartoe reizen).

Ook in sommige gele gebieden is de gewelddadige criminaliteit “sterk toegenomen”, waarschuwt het ministerie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hoofdstad Quito en de grote havenstad Guayaquil. Reizigers krijgen de raad om demonstraties en openbare bijeenkomsten te mijden en zich voor vertrek goed te informeren over de laatste ontwikkelingen.