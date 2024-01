Uitspraak in kort geding over Ter Apel is op 23 januari

De rechtbank in Groningen doet op 23 januari om 14.00 uur uitspraak in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat heeft de rechter woensdag gezegd bij het afsluiten van de zitting.

De zaak gaat over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, dat in Westerwolde ligt. De gemeente eist dat het COA zich houdt aan het afgesproken maximale aantal van 2000 asielzoekers. Momenteel zitten er meer dan 2100 mensen en volgens de gemeente waren er het in de afgelopen tijd soms ongeveer 2500. Voor elke dag dat er te veel asielzoekers zitten, moet het COA een dwangsom van 25.000 euro betalen, eist de gemeente.

Het COA erkent dat er meer asielzoekers in het aanmeldcentrum zijn dan was afgesproken, maar dat andere opvanglocaties ook vol zijn. Als de eis wordt toegewezen, kunnen niet alle asielzoekers worden opgevangen, zegt de advocaat van het opvangorgaan. De dwangsom is volgens de organisatie niet nodig, het COA zegt dat het zich hoe dan ook aan de uitspraak zal houden.