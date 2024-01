Het verdachte pakketje dat in de nacht van dinsdag op woensdag is gevonden bij een voertuig op de Fokkingeslag in Emmen bevat geen explosief materiaal. Dat blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De bewoners van drie nabijgelegen woningen, die uit voorzorg waren ontruimd, kunnen terugkeren, meldt de politie.

Het pakketje is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.