Chemiebedrijf Chemours doet nieuwe poging om boete te ontlopen

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht heeft een nieuwe poging gedaan om een dreigende boete te ontlopen. De advocaat van Chemours betoogde donderdag bij de onafhankelijke bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland dat het bedrijf ten onrechte een last onder dwangsom zou hebben gekregen. Chemours spande eind vorig jaar al een kort geding aan tegen die maatregel van de provincie, maar de voorzieningenrechter zag geen reden om de dwangsom op te schorten. Sinds 1 januari is die daardoor van kracht.

Chemours krijgt een boete van 125.000 per keer als de provincie opnieuw de stof trifluorazijnzuur (TFA) aantreft in het afvalwater. Dat gebeurde afgelopen voorjaar voor het eerst. Chemours heeft geen vergunning om TFA, dat door het RIVM onder de potentieel zeer zorgwekkende PFAS wordt geschaard, te lozen. Inmiddels heeft het bedrijf hiervoor wel een vergunning aangevraagd, maar die procedure loopt nog.

De bezwarencommissie brengt over drie tot vier weken advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Het provinciebestuur besluit op basis daarvan of de last onder dwangsom blijft staan.

Chemours zegt dat het momenteel niet kan voorkomen dat TFA tijdens het productieproces via een chemische reactie ontstaat. Tot de testresultaten van afgelopen voorjaar wist het bedrijf volgens de advocaat ook niet dat dit gebeurde. “En wat je niet weet, kan je ook niet vermelden in een vergunningaanvraag. Het gaat om een ongewenst bijproduct.”

Chemours probeert de stof nu zo goed mogelijk uit het water te filteren. De eerste testresultaten zijn positief, aldus de advocaat. “Maar het is niet de oplossing voor alle fabrieken op het terrein.” Daarom heeft Chemours één productielijn onlangs stilgelegd, om de kans op boetes te verkleinen.

Vorige week namen controleurs van milieudienst DCMR twee watermonsters af. Eén daarvan ging naar Chemours voor eigen onderzoek. Volgens het bedrijf zat daar geen TFA in. DCMR laat het andere monster onderzoeken in een laboratorium. De milieudienst, die namens de provincie toezicht houdt, wacht nog op de resultaten.

Iedere keer dat TFA wordt aangetroffen, moet Chemours 125.000 euro betalen, tot een maximum van 1,25 miljoen euro. Zuid-Holland kan de boete daarna verhogen.