Code geel om gladheid uitgebreid naar zuidoosten

Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid uitgebreid naar meer provincies. Code geel was eerst alleen van kracht in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, maar inmiddels geldt er ook een waarschuwing voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

In de loop van de middag wordt het in het noorden, oosten en midden van het land plaatselijk glad door condensatie of bevriezing. Dat geldt in de loop van de avond ook voor het zuidoosten. Volgens het KNMI is daar ook een kleine kans op motregen die plaatselijk kan leiden tot ijzel. Daarvan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.

Volgens het weerinstituut verdwijnt de gladheid in de loop van vrijdagochtend.