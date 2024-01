Man met wapen aangehouden in trein op station Zwolle

In Zwolle is donderdagmiddag een man met een vuurwapen aangehouden in een trein. Hij is overgebracht naar een politiebureau.

De politie kreeg rond 16.45 uur een melding dat een man met een vuurwapen in de trein zou zitten. De trein werd op het station stilgezet, waarna speciale eenheden van de politie de trein ontruimden en naar binnen gingen. Daar werd de man aangetroffen.

De verdachte verzette zich bij zijn aanhouding. Bij de arrestatie werd het vuurwapen gevonden. Het treinverkeer werd enige tijd stilgelegd. Volgens een woordvoerder van de politie rijdt alles weer met uitzondering van spoor 5.