Ook Nederlandse gedetineerden vast in Ecuador

In Ecuador zit ook een aantal Nederlandse gedetineerden vast. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat consulaire bijstand wordt verleend aan “minder dan vijf” mensen.

Dat aantal geeft mogelijk geen volledig beeld van het aantal gedetineerde Nederlanders in het Zuid-Amerikaanse land. Het ministerie beklemtoont dat gedetineerden zelf kunnen kiezen of ze bijstand willen. “Dat is niet verplicht”, zegt een woordvoerder.

Het is in Ecuador al dagen onrustig door een opgelaaid conflict tussen criminele bendes en de autoriteiten. Die hebben honderden arrestaties verricht. In sommige gevangenissen zijn bewakers en andere medewerkers gegijzeld.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders in totaal in Ecuador zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt burgers zich vrijwillig te melden via internet. “Dan weten wij wie in het land zijn.”