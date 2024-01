Grote brand op bedrijventerrein Zaltbommel

In een pand op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel woedt een grote, uitslaande brand. Het gaat om het pand van Lemetex, een groothandel in woningtextiel, aan de Valeton.

De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Ze proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen bedrijfspanden.

BN DeStem meldt dat het vuur vanuit het centrum van Zaltbommel te zien is en dat er explosies zijn gehoord. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kan dat laatste niet bevestigen. Hij zegt dat er wel af en toe “knallen” worden gehoord, maar wil niet spreken van explosies. Over de oorzaak van de brand kan hij nog niets zeggen. Voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.