Twee gewonden bij steekpartij azc Baexem

Bij een steekpartij in asielzoekerscentrum de Exaeten in het Limburgse Baexem zijn zaterdagavond twee personen lichtgewond geraakt, meldt de politie.

De politie werd rond 23.20 uur gealarmeerd over het steekincident. Ter plaatse bleek dat er twee personen lichtgewond zijn geraakt. Of het gaat om vluchtelingen die opgevangen worden in het azc kon een woordvoerder niet zeggen. De politie is nog ter plaatse en onderzoekt de toedracht. Er is nog niemand aangehouden.

Het azc in Baexem is gevestigd in een voormalig klooster waar 550 mensen kunnen worden opgevangen. Sinds 1997 is het pand in gebruik als asielzoekerscentrum.