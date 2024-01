Brand in woning in Vaassen na knal, een gewonde

In een woning in het Gelderse Vaassen heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed nadat kort daarvoor een knal werd gehoord. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het mogelijk om een explosie. De brandweer heeft een persoon van het balkon gehaald. Het slachtoffer had rook geïnhaleerd en werd nagekeken door ambulancepersoneel. De woordvoerder zegt dat het inmiddels goed gaat met de bewoner.

De brand is ontstaan in de slaapkamer van een huis op de derde verdieping van een appartementencomplex aan de Suikerbrink en brak rond 02.00 uur uit. Rond 02.45 uur is het sein brand meester gegeven.