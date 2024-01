Eline de Zeeuw nieuwe presentator NOS Sport

Eline de Zeeuw wordt presentator bij NOS Sport. De 31-jarige De Zeeuw is volgens een woordvoerder van NOS Sport “een aanvulling op het presentatieteam” en geen vervanger van Tom Egbers, die al sinds maart niet op televisie te zien is.

De Zeeuw is sinds 2019 verslaggever bij NOS Sport, waar ze voor televisie en radio onder meer verslag deed van sportevenementen als het EK voetbal, het WK voetbal en de Olympische Spelen. Daarnaast geeft ze commentaar bij turnwedstrijden en sinds kort presenteert ze ook op de radio, bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

De NOS stelde in maart 2023, na een publicatie in de Volkskrant over wangedrag op de redactie van NOS Sport, dat Egbers “een paar maanden” niet op televisie te zien zou zijn. Sindsdien heeft de NOS geen updates verstrekt over de status van Egbers. De omroep kan niet zeggen wanneer hier wel duidelijkheid over komt.