GGD: breng oude barometers en thermometers naar milieustraat

Kwik mag allang niet meer worden verwerkt in artikelen voor consumenten, maar toch zijn er uit vroeger tijden nog veel barometers en thermometers met het gevaarlijke, zilverachtige spul in omloop. De GGD is ongerust. De dienst ziet wel honderd ongelukken per jaar waarbij kwik vrijkomt, met name doordat iemand zo’n voorwerp laat vallen, maar “dat aantal is waarschijnlijk het topje van de ijsberg”. Niet iedereen meldt het en het komt ook voor dat meters (ongemerkt) lekken door slijtage.

De dampen zijn gevaarlijk voor hersenen en zenuwstelsel, zeker van (ongeboren) kinderen. Het is het beste om de voorwerpen met kwik naar de milieustraat te brengen, want daar horen ze tegenwoordig thuis, aldus de GGD.

Kwik kruipt, zich opdelend in talloze kleine bolletjes, ook overal in en onder, waardoor je vaak een gespecialiseerd bedrijf moet inhuren om het te verwijderen. De GGD weet van gevallen waar vloerbedekking of laminaat moest sneuvelen en waar zelfs de hele vloer moest worden gelicht. Dergelijke operaties zijn weleens opgelopen tot 10.000 euro en dat terwijl de verzekering niet altijd over de brug komt.

Soms zijn barometers mooi uitgevoerd en hangen ze ook daarom nog aan de muur, eventueel inmiddels bij erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Dat mag ook nog steeds, maar “een ongeluk zit in een klein hoekje. Een thermometer die op de grond valt of een barometer die per ongeluk van de muur wordt gestoten … . De kans lijkt misschien klein, maar in de praktijk gebeurt het toch”, aldus de GGD. De dienst griezelt al bij de gedachte dat mensen soms denken dat ze de rommel gewoon kunnen opzuigen of op een andere al te huiselijke manier kunnen verwijderen.

“Vooral in een barometer zit veel kwik en het is ontzettend moeilijk om dat weer op te ruimen. Als kwikdruppels achterblijven, bijvoorbeeld achter een plint of in een kier van de vloer, verdampen ze langzaam tot kwikdamp. De bewoners ademen dat in en lopen daardoor kans op een kwikvergiftiging.”

Thermometers met kwik mogen niet meer worden geproduceerd sinds 2003, barometers niet meer sinds 2006.