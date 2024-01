Man in woning Diemen vermoedelijk dood door misdrijf, vrouw vast

De politie vermoedt dat de 72-jarige man die zondagmiddag dood werd gevonden in een woning in Diemen, is omgekomen door een misdrijf. Een zwaargewonde 62-jarige vrouw, die ook in de woning aanwezig was, is aangehouden als verdachte. Hoe de twee elkaar kennen is niet bekendgemaakt.

Rond 16.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een reanimatie in een woning aan de Sint Janskruid. De politie vond het tweetal in de woning, waarna de vrouw met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

De politie onderzoekt nog onder welke omstandigheden de man precies is overleden. De vrouw zit vast in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat. De politie is daarom terughoudend met het delen van meer informatie over de zaak.