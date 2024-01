Rechter staat stil bij emoties in zaak schietpartijen Rotterdam

Bij aanvang van de eerste openbare zitting in het strafproces tegen de zogenoemde Erasmusschutter Fouad L. stond de rechter stil bij de vele emoties die spelen. “Het zal voor de aanwezigen een zware dag zijn”, zei de voorzitter maandag in de rechtbank in Rotterdam. “Het is een zware zaak. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd”, zei ze.

De rechtbank zat maandag afgeladen vol met nabestaanden, pers en andere belangstellenden. L. (32) was niet aanwezig bij de korte zitting in de extra beveiligde rechtszaal, zijn advocaat gaf geen toelichting waarom hij er niet is.

De Rotterdammer wordt verdacht van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. Dat gebeurde op 28 september. Naast drievoudige moord wordt L. onder meer verdacht van brandstichting en verboden wapenbezit.

L. heeft volgens het Openbaar Ministerie iets meer dan een uur in het Erasmus MC rondgelopen en bedreigde er mensen die hem in de weg liepen. Ook nam hij een toegangspas af van een medewerker. De verdachte had volgens het OM drie vuurwapens bij zich.

Betrokkenen hebben verschrikkelijke dingen gezien, zei de officier van justitie. “De impact is enorm. Rotterdam is in diepe rouw. Nederland is geschokt en leeft mee”, zei ze. Ze zei dat de slachtoffers op brute wijze uit het leven zijn gerukt. “Hun dood leidde tot veel verdriet en totale verbijstering.”

De Rotterdammer is direct dezelfde avond aangehouden en heeft de gebeurtenissen in het eerste verhoor bekend. Daarna heeft hij enkel nog gezwegen. Hij wordt op 1 februari opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche.

L. was een geneeskundestudent die het volgens de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis had gemunt op de examencommissie, omdat hij niet zonder meer zijn artsenbul kreeg. L. had alle tentamens met succes afgerond en zou dus basisarts kunnen worden, maar hij moest van de universiteit nog een psychologisch onderzoek laten doen. Dit had de universiteit besloten na een waarschuwingsbrief van het OM, waarin stond dat de man psychotisch gedrag zou hebben vertoond. Hij is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.

De volgende zitting is op 11 april, maar ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.