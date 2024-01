Senator BBB vreest aantasting lokale autonomie door spreidingswet

Het twee dagen durende debat in de Eerste Kamer over de spreidingswet voor asielzoekers is afgetrapt door senator Arie Griffioen van de BBB. Hij vreest dat de lokale democratische autonomie wordt aangetast met de wet, omdat de minister daarmee in het uiterste geval gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen, als ze dat niet vrijwillig doen.

Griffioen noemt de spreidingswet een “soort verhuiswet” en zei dat voor de spreiding van asielzoekers “veel alternatieve wegen” zijn, zonder die alternatieven overigens te noemen. De senator van BBB, de grootste fractie in de Eerste Kamer, vindt dat de senaat deze dagen vooral moet kijken naar de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de wet.

De veertien andere fractiewoordvoerders komen later maandag aan bod. De Eerste Kamerleden hebben voor maandag in totaal 350 minuten spreektijd aangevraagd. De hele dag en avond is er voor uitgetrokken.

De Tweede Kamerfractie van BBB stemde eerder voor de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. Het staat echter niet vast of alle zestien BBB’ers in de Eerste Kamer zich aan de fractiediscipline gaan houden.

Dat geldt ook voor de VVD. De liberalen hebben in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel van de eigen staatssecretaris Eric van der Burg gestemd. Binnen de partij is er echter grote verdeeldheid over de wet. Een deel van de VVD ziet niets in de wet, een ander deel juist wel.