Winterkoudeopvang voor dak- en thuislozen open tot vrijdagochtend

De winterkoudeopvang voor dak- en thuislozen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag blijft tot vrijdagochtend open, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. Vrijdag wordt opnieuw gekeken naar de weersomstandigheden en of de opvang eventueel langer openblijft.

De winterkoudeopvang in de grote steden is sinds 5 januari open in verband met temperaturen rond het vriespunt. In totaal maakten al honderden dak- en thuislozen gebruik van de regeling. Hoeveel mensen er de afgelopen dagen exact in de opvang verbleven, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Zodra de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt, wordt de winterkoudeopvang geopend in de vier grootste steden. Dit omdat het dan gevaarlijk is om buiten te slapen. De opvangregeling bestaat naast de reguliere winteropvang voor dak- en thuislozen.