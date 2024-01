Politie onderzoekt relatie video’s en geweldsincident Weiteveen

Op sociale media gaat een filmpje rond dat een man dinsdagochtend na het dodelijke geweldsincident in Weiteveen (Drenthe) op Facebook heeft geplaatst. In de video zegt de man dat er “iets heel ergs is gebeurd” en dat hij “de rest van zijn leven de bak in zal gaan”. Ook gaat er een video rond van een vrouw die zegt dat haar man “helemaal is doorgedraaid”. Een woordvoerder bevestigt dat de video’s worden meegenomen in het onderzoek naar het incident met twee doden en de betrokkenheid van de 50-jarige aangehouden verdachte.

De politie kreeg dinsdag rond 08.45 uur een melding van een geweldsincident aan de Bargerweg in Weiteveen. Ter plaatse werd duidelijk dat er was geschoten. Aan het schietincident zou een lang conflict over een woning vooraf zijn gegaan. De makelaar van de woning bevestigt tegen het AD dat er sprake was van een ruzie waarin hij heeft geprobeerd te bemiddelen. De politie kan dit verhaal niet bevestigen, wel wordt er volgens de woordvoerder in het onderzoek gekeken naar een “eventuele voorgeschiedenis” en de relatie tussen de slachtoffers en de verdachte. Ook wordt er sporenonderzoek gedaan en is de politie in gesprek met getuigen.

Of de slachtoffers door kogels om het leven zijn gekomen, moet nog blijken uit onderzoek. Een van hen werd aangetroffen in een auto, de ander bij een woning. Over hun identiteit heeft de politie nog niets bekendgemaakt.