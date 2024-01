“Het Rode Kruis pleit voor structurele en humane opvangplekken. Als de spreidingswet wordt aangenomen, dan vindt het Rode Kruis dit een stap in de goede richting”, aldus de hulporganisatie dinsdag in een korte verklaring.

Eerder dinsdag bleek dat de VVD in de Eerste Kamer de spreidingswet steunt, waarmee er een meerderheid ontstaat in de senaat. De wet gaat over een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten.