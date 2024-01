Appartementencomplex Den Bosch ontruimd om brand in parkeergarage

In een parkeergarage onder een appartementencomplex in Den Bosch is woensdagochtend een brand uitgebroken waarbij veel rook vrijkomt. In totaal 86 appartementen moesten worden ontruimd. De brand ontstond met een auto. Mogelijk staan inmiddels meer auto’s in brand, maar of dat zo is en hoeveel dat er dan zouden zijn, is nog onduidelijk, meldt een woordvoerder van de hulpdiensten.

De hulpdiensten werden iets voor 09.00 uur gewaarschuwd over een autobrand in de parkeergarage aan de Velderwoude. Een auto reed tegen een muur, waarna het voertuig vlam vatte, vertelt de woordvoerder. Andere media melden dat de bestuurder onwel was geworden en moest worden gereanimeerd, maar de zegsman kan dat niet bevestigen. De bestuurder van de auto is volgens hem levend met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Verder zijn er voor zover nu bekend geen mensen gewond geraakt.

De evacués worden opgevangen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de controle of iedereen die de woning moest verlaten is bereikt, aldus de zegsman. “Om zeker te weten dat iedereen weg is”, zegt hij, verwijzend naar appartementen waar niet open werd gedaan. Met een NL-Alert is gewaarschuwd voor de rook. Inmiddels neemt de rook iets af. “Hopelijk slaagt de brandweer er snel in het vuur onder controle te krijgen.”

De brandweer moet volgens de zegsman “terugtrekkend optreden”. Doordat het nu al een tijdje brandt, is de boel zo warm geworden dat er in het plan om de brand aan te pakken rekening mee wordt gehouden dat de constructie het kan begeven, licht de woordvoerder toe. Dat wordt nu overigens niet verwacht, maar volgens standaardprocedure leidt dat tot een “defensieve blussing”, zegt hij. “Normaal gaan we naar binnen toe om daar handelingen uit te voeren, nu doen we dat van buitenaf.”