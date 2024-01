COA heeft geen plek voor derdelanders als zij asiel aanvragen

Nederland heeft geen mogelijkheid om misschien wel 2900 derdelanders op te vangen wanneer zij asiel aanvragen om hier te kunnen blijven. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “We hebben geen ruimte, dat is duidelijk. We hebben nu al capaciteitsproblemen. Het gaat om een groot aantal. Als de derdelanders morgen voor de deur staan hebben we geen plek voor ze”, aldus een woordvoerder.

Voor een mogelijke oplossing kijkt het COA naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Misschien dat de staatssecretaris dan een oproep aan gemeenten kan doen voor extra opvangplekken. Of wij moeten gemeenten vragen of ze locaties beschikbaar hebben, net als we nu doen. Maar er moet dan een oplossing komen.”

De Raad van State, de hoogste rechter, bepaalde woensdag dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne nog tot 4 maart bescherming krijgen in Nederland. Daarna moeten ze het land verlaten of asiel aanvragen. Het gaat naar schatting om ongeveer 2900 mensen, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen nog in Nederland zijn en hoeveel mensen eerder al waren vertrokken.

De derdelanders werkten of studeerden in Oekraïne en sloegen op de vlucht toen Rusland het land bijna twee jaar geleden binnenviel. Ze kregen in Europa dezelfde bescherming als Oekraïners en als derdelanders met een permanente verblijfsvergunning voor Oekraïne.