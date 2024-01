Gelderland wil ruimere subsidieregeling voor wolvenrasters

De provincie Gelderland wil dat er een ruimere subsidieregeling komt voor preventieve maatregelen tegen de wolf. In een commissievergadering van Provinciale Staten bleek dat een grote meerderheid van de partijen voor het plan van het provinciebestuur is.

Gedeputeerde Harold Zoet (BBB) wil 1 miljoen euro per jaar beschikbaar stellen om alle dierenhouders in Gelderland de mogelijkheid te geven wolfwerende maatregelen te nemen en hun dieren te beschermen. Dat is veel meer geld dan nu beschikbaar is. Daarnaast kunnen ook meer mensen de subsidie aanvragen.

In het voorstel staat ook dat probleemwolven sneller moeten kunnen worden afgeschoten. Zoet wil dat een wolf die twee keer een kudde achter een hek aanvalt, gedood kan worden. Daarvoor hoeft dan niet eerst DNA-onderzoek te worden gedaan, vindt de gedeputeerde. “We zien in Duitse gegevens dat wolven vaak terugkeren naar een plek waar ze hebben aangevallen.” Het maakt de gedeputeerde dan weinig uit als het verkeerde dier wordt afgeschoten. “Als het de verkeerde wolf is, kunnen we er niets meer aan doen, dan is hij al dood.”

Om afschot mogelijk te maken, moet er nog wel wat veranderen in de Europese bescherming van de wolf. Vooralsnog mogen wolven niet worden gedood, ook niet als ze vee hebben aangevallen. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de beschermde status van de wolf te verlagen. Als dat wordt aangenomen, wordt er meer mogelijk bij het beheer van de wolvenpopulatie.