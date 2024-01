Minder coke onderschept, meer uithalers gepakt in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam is vorig jaar 45.506 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro onderschept, meldt het Openbaar Ministerie. Deze hoeveelheid coke is minder dan in 2022 toen bijna 47 ton van het witte poeder in beslag werd genomen. Vorig jaar zijn een recordaantal van 452 uithalers aangehouden, ruim 200 meer dan een jaar eerder.

Dat ruim 45 ton onderschepte cocaïne is beduidend minder dan in het recordjaar 2021 toen nog 72.808 kilo in beslag werd genomen. Verspreid over heel Nederland is in 2023 in totaal 60.000 kilo coke onderschept, blijkt uit cijfers van de douane.