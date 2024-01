Ruim 2,7 miljoen mensen kregen coronaprik bij najaarsronde

Meer dan 2,7 miljoen mensen hebben in het najaar een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is minder dan was verwacht. De opkomst onder 60-plussers was ook lager dan een jaar eerder, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vaccinatiegraad onder mensen van 60 jaar en ouder is 50,5 procent. Een jaar eerder was de opkomst in die groep 59 procent.

Vooral tachtigers hebben de inenting gehaald. Bijna twee op de drie mensen van 80 tot en met 84 jaar zijn gevaccineerd. Van de mensen van 60 tot en met 64 is minder dan een derde ingeënt.

Ongeveer 7,5 miljoen mensen kwamen in aanmerking voor de vaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met het syndroom van Down, mensen met een ernstige afweerstoornis, zorgmedewerkers en zwangere vrouwen. De nieuwe prik moest de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven voor de herfst- en wintermaanden. De campagne begon op 2 oktober. Het ministerie van Volksgezondheid was ervan uitgegaan dat 4 miljoen mensen de prik zouden laten zetten. Dat was ook de opkomst bij de boosterronde eind 2022.