Sneeuw bereikt zuiden Nederland, ook winterse buien in noorden

Woensdag trekt een sneeuwzone over het zuiden en voornamelijk het zuidoosten van Nederland. De eerste sneeuw is eind van de ochtend in Limburg gevallen, meldt Weeronline. Ook trekken er winterse buien over het noorden van het land.

De meeste sneeuw is woensdag voor Limburg. In het zuiden van de provincie sneeuwt het op steeds meer plaatsen. In de zuidelijke helft van Limburg wordt op grote schaal 5 tot 10 centimeter sneeuw verwacht en in de heuvels van zuidelijk Limburg kan er plaatselijk zelfs 15 centimeter vallen. Voor het noordelijke deel van Limburg wordt 1 tot 5 centimeter voorspeld. Ook Noord-Brabant kan woensdag op wat sneeuw rekenen: in het zuidoostelijke deel van deze provincie wordt aan het eind van de dag 1 tot 2 centimeter verwacht. Voor Noord-Brabant en Limburg waarschuwt het KNMI tot donderdag met code geel voor langdurige sneeuwval.

Ook in het zuiden van Zeeland kan het licht sneeuwen. Woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag wordt het vanuit het noordwesten droog.

In het uiterste noorden van Nederland kleurde het woensdagochtend lokaal ook wit door flinke (natte) sneeuwbuien. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Noord-Holland worden woensdag sneeuwbuien voorspeld. Het kan daardoor plaatselijk glad zijn.