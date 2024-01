Yeşilgöz had liever eerst instroombeperkingen gezien

VVD-leider Dilan Yeşilgöz had liever maatregelen gezien die asielmigratie inperken, voordat de Eerste Kamer zich boog over de verdeling van asielzoekers over Nederlandse gemeenten. Dat zegt ze woensdagochtend voorafgaand aan de formatiegesprekken. “De Eerste Kamer heeft gekozen om dat andersom te behandelen en dat is hun goed recht.”

In de Eerste Kamer lag deze week geen wetsvoorstel op tafel om de asielinstroom te beperken. De senaat boog zich alleen over de spreidingswet die het doel heeft om asielzoekers (die al in Nederland zijn) eerlijk over alle gemeenten te verdelen. Diverse fracties, waaronder de VVD, hamerden er weliswaar op dat die instroom fors omlaag moet. Maar omdat de nood in de asielopvang nu zo hoog is en veel gemeenten geen enkele asielzoeker opvangen, is die wet nodig, vindt een ruime meerderheid in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamerfractie van de VVD nam juist afstand van de spreidingswet. “Het is duidelijk hoe ik erin sta, maar dat [de Eerste Kamer] een eigen afweging maakt, hoort er ook bij. Ik vind het belangrijk dat dat zuiver gebeurt”, zei Yeşilgöz.

Vorige maand deed zij in een motie nog een “beroep” op de Eerste Kamer om tijdens de formatie een “pas op de plaats” te maken met de spreidingswet, wat ze later afzwakte naar een “wens”. Woensdag verwoordde ze haar oproep nog omfloerster: “De Tweede Kamer heeft tegen de Eerste Kamer gezegd: neem er kennis van dat er een andere meerderheid is ontstaan en zie dat er instroom-beperkende maatregelen genomen kunnen worden.”

“Vrij snel daarna heeft de Eerste Kamer gezegd: wij gaan de spreidingswet gewoon behandelen”, aldus Yeşilgöz. “En dan is het ook klaar. Dan is het aan hen om die afweging te maken.”

“Niemand is tegen een faire spreiding”, zei Yesilgöz over de verdeelde meningen binnen haar eigen partij. Ze wees erop dat de VVD ook in haar verkiezingsprogramma afspraken wil maken om asielzoekers gelijkmatiger over het land te verdelen, maar pas nadat de asielmigratie wordt beperkt. “Die lijn staat fier overeind.”