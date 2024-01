Onderhandelaars formatie houden kaken op elkaar

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB die donderdag verder praten over een nieuw kabinet houden de kaken stijf op elkaar. Het besluit eerder deze week van de VVD-fractie in de Eerste Kamer om de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers te steunen heeft de gesprekken onder druk gezet.

PVV-leider Geert Wilders zei woensdag een “groot probleem” te hebben nu de spreidingswet wordt aangenomen. Daar is die dag over gesproken tussen de onderhandelaars, maar aan het eind was het nog niet opgelost. Wilders zei toen de hoop te hebben dat dat de komende tijd alsnog lukt.

Wilders zei woensdag ook dat hij positief blijft. Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei toen vertrouwen te hebben dat de vier partijen eruit zullen komen. “Elk probleem kan worden opgelost”, zei Yeşilgöz, die onder vuur ligt van een deel van haar achterban. De VVD is verdeeld over de spreidingswet. De Tweede Kamerfractie van de liberalen stemde vorig jaar tegen deze wet, die regelt dat de opvang van asielzoekers beter wordt verspreid.

Yeşilgöz is er in de ochtenduren zelf niet bij omdat ze bij een justitiedebat aanwezig is.