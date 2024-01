Een 29-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Heerlen is donderdagavond gewond geraakt door een steekpartij. Een 24-jarige medebewoner is aangehouden in het azc, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 23.30 uur plaats na een woordenwisseling tussen de twee mannen. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is op het politiebureau vastgezet voor nader verhoor.