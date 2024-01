Moeder Almere langer vast, verdacht van moord en poging moord

De moeder die dinsdag in Almere werd aangehouden op verdenking van het doden van haar kind, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft een rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald. De vrouw wordt verdacht van moord en poging tot moord, laat het OM weten.

Dinsdagavond rond 23.30 uur vond de politie in een woning aan de Bovenloop in Almere Haven een overleden kind en een gewond kind. Agenten hebben nog geprobeerd het kind te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Het gewonde kind is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie. De moeder van beide kinderen werd in de woning aangehouden.

Verder is er inhoudelijk nog maar weinig bekend over de zaak. “Het is een lopend onderzoek. Alle details moeten nog duidelijk worden”, aldus een woordvoerder van het OM.