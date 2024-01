Natuurmonumenten scherpt regels in natuurgebieden aan

Natuurmonumenten heeft de regels voor het gebruik van natuurgebieden flink aangescherpt. Zo mag een bezoeker nog maar maximaal drie honden bij zich hebben, zijn drones altijd verboden, net als asverstrooiing en moet er toestemming worden gevraagd voor bijvoorbeeld een therapiesessie in het bos. De strengere regels zijn volgens de natuurbeheerder nodig omdat het steeds drukker wordt in de natuur. Planten en dieren lijden daaronder.

De basisregel is vanaf nu volgens Natuurmonumenten dat in een natuurgebied alleen is toegestaan wat op de gele borden bij de ingang van een terrein staat vermeld. Elke activiteit die daar niet op staat is verboden. Voor sommige dingen, zoals het maken van trouwfoto’s of het organiseren van een sportevenement, kan vooraf toestemming worden aangevraagd. Het verkrijgen van toestemming kost geld, dat wordt besteed aan natuurbeheer, aldus Natuurmonumenten.

Wandelaars, fietsers en ruiters moeten gewoon op de aangelegde paden blijven, aldus de natuurbeheerder. Het is ongewenst dat bijvoorbeeld influencers steeds vaker zomaar de natuur ingaan voor opnames op “de mooiste plekjes” en daarmee planten vertrappen en vogels laten schrikken. Ook de populaire therapeutische, groepsgewijze “bosbaden” zorgen voor te veel druk op de natuur. Natuurmonumenten verbiedt ook asverstrooiing, het plaatsen van herdenkingstekens of het houden van een afscheidsceremonie in de natuur. As is slecht voor de bodem en een ceremonie kan storend zijn voor anderen. De natuurbeheerder verwijdert bloemen of aandenkens.