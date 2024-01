Opnieuw code geel afgekondigd om gladheid

Ook vanaf vrijdag einde middag tot en met zaterdag rond het middaguur kan het weer plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten. Daarvoor waarschuwt het KNMI vrijdagochtend, met een code geel. Die geldt vanaf vrijdag 17.00 tot zaterdag 12.00 uur voor heel Nederland, behalve het Waddengebied.

Op dit moment geldt voor heel Nederland ook code geel, omdat het in het hele land glad kan zijn door sneeuwbuien, sneeuwresten of bevriezing. De gladheid is soms verraderlijk, aldus het weerinstituut. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen er hinder van ondervinden. “In een forse sneeuwbui kan het zicht bovendien kortdurend afnemen naar minder dan 200 meter.” Vrijdagmiddag verdwijnt de gladheid vrijwel overal, meldt het KNMI. Deze code geel, waarmee het KNMI mensen oproept alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer, geldt tot vrijdag 12.00 uur. Daarna is de kleurcode tot 17.00 uur groen.