Rechter besluit of verdachte fataal geweld Weiteveen in cel blijft

De 50-jarige verdachte van een dodelijk geweldsincident in Weiteveen hoort vrijdag of hij twee weken langer in voorarrest blijft. Een rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland neemt hierover een beslissing. Door het geweld kwamen een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man om het leven.

Een van de slachtoffers is aangetroffen in een auto, de andere in de buurt van een woning. Het incident vond dinsdagochtend plaats aan de Bargerweg in het Drentse dorp, daarbij is ook geschoten. Kort daarna hield de politie de verdachte uit Klazienaveen aan.

Na het incident verscheen een video op sociale media waarin een man zegt dat er “iets heel ergs is gebeurd” en dat hij “de rest van zijn leven de bak in zal gaan”. Ook ging een video rond waarin een vrouw zegt dat haar man “helemaal is doorgedraaid”.

Volgens de politie had de man een langlopend conflict met de slachtoffers. Dat houdt mogelijk verband met deze zaak, aldus het Openbaar Ministerie. Verschillende media meldden dat het conflict draait om de verkoop van een huis. De politie kreeg het laatste jaar meldingen van zowel de verdachte als van de twee slachtoffers. De meldingen gingen over overlastgevend of strafbaar gedrag.