Rijkswaterstaat strooit ruim 6,5 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft sinds donderdag 19.00 uur tot aan ongeveer 09.00 uur vrijdagochtend ruim 6,5 miljoen kilo zout gestrooid. “We zijn de hele nacht actief geweest, hebben heel veel gestrooid, maar we kunnen de gladheid soms niet helemaal voor zijn”, zegt een woordvoerder.

Rijkswaterstaat meldde vrijdagochtend eerder al dat het naar verhouding druk was op de snelwegen. De dienst stelde dat de hoeveelheid file die er rond 06.45 uur al stond, 80 kilometer, uitzonderlijk was. Volgens de metingen van Rijkswaterstaat stond er rond 08.30 uur zo’n 170 kilometer, met in totaal circa 35 files.

Die drukte komt volgens de woordvoerder door ongelukken, waarvan in ieder geval een deel vermoedelijk het gevolg is van gladheid. “Op de vrijdagochtend kon je sinds corona bijna niet meer praten over een echte spits. Maar je ziet nu dat het naar verhouding druk is. We hebben een aantal ongevallen gehad, en die veroorzaken meer file dan normaal.”

De woordvoerder geeft aan dat de hele nacht winterse buien zijn over getrokken. “Daardoor kan het even plaatselijk heel glad worden. Dat kun je niet voor zijn. Dan moet je je rijstijl aanpassen.”

Dat het inmiddels licht wordt, betekent niet dat de gladheid meteen verdwijnt, vertelt hij verder. “De ondergrond is heel koud. Daardoor kun je te maken krijgen met het opvriezen van natte weggedeelten. Dat blijft zo tot de dooi inzet, en dat is pas in de loop van de ochtend zo.”