VNO-NCW: klimaatregie hoort bij de politiek, niet bij de rechter

De regie over het halen van klimaatdoelen hoort thuis in de politiek, niet in de rechtbank. Daarmee reageert werkgeversorganisatie VNO-NCW op de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen ING. De milieuorganisatie wil daarmee via de rechter afdwingen dat de bank stopt met de samenwerking met vervuilende bedrijven.

Van het voeren van allerlei rechtszaken wordt volgens VNO-NCW niemand beter. “Zeker niet als we werkelijk succesvol willen zijn voor het klimaat. Dat vraagt vooral intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijven, vakbonden, ngo’s en wetenschappers”, stelt de werkgeversclub in een verklaring.

Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot terugbrengt met bijna de helft voor 2030. Maar volgens VNO-NCW zijn bedrijven al lang bezig om te voldoen aan het halen van de klimaatdoelen. “De introductie van nieuwe meetlatten om individuele bedrijven te beoordelen en een nieuwe gang naar de rechter door Milieudefensie creëert alleen maar onzekerheid.”

VNO-NCW verwijst daarbij onder meer naar het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Die organisatie helpt bedrijven bij het maken van plannen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij laat de organisatie zich leiden door de laatste wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. Daarmee hanteren bedrijven volgens VNO-NCW al “eigen wetenschappelijk gevalideerde methodes om hun klimaatinspanningen te beoordelen”.