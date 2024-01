Vooral pijnstiller diclofenac is gevaar voor oppervlaktewater

De vrij verkrijgbare pijnstiller diclofenac komt veel te veel voor in ons oppervlaktewater, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Dit komt doordat deze pijnstiller vaak als gel op de huid wordt gesmeerd. Het grootste deel daarvan spoelt weg via douchen of het wassen van kleding”, aldus de organisatie.

Maar ook andere bekende pijnstillers zijn een gevaar voor het water, blijkt het instituut uit eigen onderzoek. Ibuprofen en naproxen, ook gewoon te koop, zijn eveneens een risico voor het watermilieu. De voorgestelde Europese norm voor diclofenac wordt echter zelfs op de helft van de onderzochte plaatsen overschreden, zag het RIVM.

Medicijnresten in water kunnen schadelijk zijn voor dieren die erin en erop leven, waarschuwt het instituut. Dokters en consumenten moeten hier meer informatie over krijgen en zouden zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke pijnstillers moeten kiezen, vindt de organisatie. Paracetamol en aspirine bijvoorbeeld belasten het water minder.

“Bij de keuze voor een pijnstiller zijn de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt het belangrijkst”, benadrukt het RIVM echter wel.

Het instituut zegt dat nog moet worden uitgezocht hoe de milieubelasting van pijnstillers het best kan worden meegenomen in de verschillende behandelrichtlijnen.

De rioolwaterzuivering kan medicijnresten niet goed uit het water halen, dus moeten we regelen dat ze er minder in belanden. Zo min mogelijk slikken is natuurlijk helemaal goed, aldus het RIVM.