Volt wil in Europees Parlement zelfstandige fractie vormen

Volt wil na de verkiezingen in het nieuwe Europees Parlement een zelfstandige fractie vormen. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt tijdens een congres dat grotendeels in het teken van de Europese verkiezingen stond. Dit is anders dan nu het geval is bij bijvoorbeeld nationale fracties, zoals VVD, D66, CDA en PvdA. Zij zitten in verschillende Europese fracties met min of meer gelijkgestemden. Volt wil dat niet.

De kandidaten voor Volt uit alle EU-lidstaten gaan de komende maanden met hetzelfde programma de verkiezingen in, die in juni plaatsvinden. De pro-Europese partij wil vervolgens “als eerste partij een eigen fractie in het Europees Parlement vormen”, meldt Volt.

De leden van de partij hebben zaterdag 23 Nederlandse kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen gekozen.

Lijsttrekker Reinier van Lanschot: “Zeven jaar geleden richtten we Volt op als antwoord op een simpele vraag: als de problemen van vandaag grensoverstijgend zijn, waarom is onze politiek dat dan niet? De komende maanden gaan we aan de slag voor een sterk en democratisch Europa waarmee we de uitdagingen van de 21e eeuw aankunnen. We gaan mensen laten zien dat een nieuw en beter Europa mogelijk is.”

Volgens Volt-partijleider Laurens Dassen staan we op een “kantelpunt in onze geschiedenis: staan we toe dat de wereld ons overkomt of pakken we de wereld bij de horens? Dat is waar iedere Europeaan deze verkiezingen het stembiljet voor invult. Volt kiest ervoor om de regie over onze toekomst te pakken.”

Vijf jaar geleden deed Volt voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen.