Bijna 900 ooievaars geteld tijdens jaarlijkse telling

Dit weekend zijn tijdens de jaarlijkse ooievaarstelling 895 ooievaars geteld door 530 mensen. Dit zegt een woordvoerder van Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK). Het doel is om onder meer te ontdekken hoeveel ooievaars in Nederland overwinteren.

Wat dit jaar opviel is dat ooievaars meer gespot werden op plaatsen waar ze makkelijker aan voedsel konden komen, zegt de woordvoerder. Dit kwam waarschijnlijk door de kou. De weilanden en sloten waar ze normaal voedsel vinden waren bevroren. Daardoor werden bijvoorbeeld meer ooievaars gezien in Meppel. Hier zat voorheen een buitenstation voor ooievaars, en er worden nog steeds jonge ooievaars opgevangen. Ook op plekken waar afval wordt verwerkt, zoals in Apeldoorn, Barneveld, Oss, Utrecht en Tilburg, werden ooievaars gespot. “Afval trekt bijvoorbeeld muizen aan en die worden weer gegeten door ooievaars”, legt de woordvoerder uit.

De woordvoerder vond het opvallend dat ooievaars dit jaar vaker in groepen werden gezien. Ook dat heeft, vermoedt ze, met de vorst te maken. “Het leek alsof ze elkaar inseinden waar voedsel te vinden was.”

Deelnemers konden hun waarnemingen per e-mail of telefonisch doorgeven, of op de website waarneming.nl. Bij de telling van vorig jaar werden verspreid over het hele land door 810 mensen 915 verschillende ooievaars gemeld.